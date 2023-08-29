İstanbul'da otomobil sürücüsü trafikten kaçıp kaldırımda ilerledi Kentteki trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen otomobil sürücüsü çareyi kaldırıma çıkmakta buldu. Son sürat ilerleyen şahıs kayıt altına alındı.

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İHA

Trafikte kural ihlallerinin sonu gelmiyor...

Kendi canlarını ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandalar, kameralara yakalanıyor.

Sosyal medyada gündem olunca ceza da kaçınılmaz oluyor.

Kaldırıma çıktı

Görüntüler Megakent İstanbul'dan.

Bir otomobil sürücüsü trafiğe yakalanınca kaçmaya çalıştı.

Çözümü kaldırıma çıkarak ilerlemekte bulan şahıs, son sürat kaldırımda seyretti.

Ekipler harekete geçti

O anlar, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Video sosyal medyada yayılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Plaka üzerinden M.B. isimli şahıs olduğu tespit edilen sürücüyü ekipler yakalayarak gözaltına aldı.

Ceza yağdı

Ardından şüpheli şahıs hakkında "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" suçundan 436 TL, "trafik işaret levhalarına uymamak" suçundan 436 TL, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" suçundan 436 TL, "görüş engelleyecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak" suçundan 951 TL olmak üzere toplamda 2 bin 259 TL idari para cezası uygulandı.