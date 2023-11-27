İstanbul'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç başından vuruldu: Hayatını kaybetti Kağıthane’de otomobiliyle seyir halinde olduğu esnada 17 el ateş edilmesi sonucu başından vurulan 22 yaşındaki genç ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç kurtarılamadı. Saldırganları yakalamak için ise çalışmalar devam ediyor.

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sabaha karşı silahlı saldırı olayı yaşandı.

22 yaşındaki Fırat Öncü, saldırganların hedefi oldu.

Otomobille cadde üzerinde seyir eden genç sürücü, son duraklara geldiği esnada kaldırımda bekleyen iki şahsın saldırısından kaçmaya çalıştı.

Kurşunlar başına isabet etti

Ancak, 17 el ateş edilince başından vuruldu.

Araç ise park halindeki iki araca çarparak güçlükle durabildi. Mahalleli silah seslerini duyarak dışarıya çıkarken, saldırganlar da koşarak olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybetti

Öte yandan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldığı öğrenilen Öncü, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan gencin ameliyata alındığı öğrenildi. Ancak genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi teslim edildi

Gencin ölümü sonrası cenazesi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrasında gencin cenazesi, dün akşam saatlerinde ailesine teslim edildi.

Diğer yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, otomobilde bir süre inceleme yaptı.

Çalışmalar devam ediyor

Otomobilde ruhsatı başkasının üzerine olan bir tabanca ele geçirilirken, kurşunlardan birkaçının iki otomobil ile bir doğalgaz kutusuna isabet ettiği öğrenildi.

Polisin kaçan saldırganların yakalanmak için başlattığı çalışması sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)