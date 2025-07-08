İstanbul'da otomobildeki 600 bin lirayı gasbeden şüpheliler polisten kaçamadı

İstanbul'da güvenlik güçlerinden nefes kesen operasyon.....

Ümraniye'deki bir bankaya giden C.G. isimli şahıs, 16 Haziran günü çalıştığı şirkete ait 600 bin lirayı çekerken gaspçıların hedefi oldu.

Parayı aldıktan sonra aracına binen C.G., İMES sanayi sitesi çıkışında kırmızı ışıklarda durduğu sırada, otomobilin yanına motosikletle iki kişi yaklaştı.

CAMI KIRIP PARA DOLU ÇANTAYI GASBETTİ

Motosikletin arkasında bulunan şüpheli aşağı inerek C.G.'nin kullandığı otomobilin ön camını kırıp, içindeki çantayı gasbetti.

Kısa bir mücadelenin ardından çantayı alan şüpheli, kendisini motosikletle bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, olayın bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde, şüphelilerin gasp olayını gerçekleştirip hızla olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Yapılan incelemede, şüphelilerin bir arkadaşlarının da otomobille arkadan onları takip ederek gözcülük yaptığı belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA 100 KİLOMETRE TAKİP EDİLDİLER

Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek takibe başladı. Yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından şüpheliler, Tekirdağ'a kadar takip edildi.

Tekirdağ'da gittikleri adres belirlenen şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

KOVALANARAK YAKALANDILAR

İstanbul ve Tekirdağ'da şüphelileri yakalamak için 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı baskınlarda 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, gasbedilen paranın büyük bölümü ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin gasp yaparken giydikleri montlar, kasklar ile bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon sırasında bir şüphelinin polisten kaçmaya çalıştığı, dakikalarca süren kovalamacının ardından yakalandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ 17 YAŞINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı.

Şüpheliler Erkan O.(39), Emre Kılıç(39) ve U.A.Ö.'nün (17) daha önceden suç kayıtları olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Erkan O. hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin, gasp olayından sonra paranın bir kısmıyla kız arkadaşlarına hediye bilezik aldıkları öğrenildi.

Şüphelilerden Erkan O. ile Emre Kılıç Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, yaşı küçük olan U.A.Ö. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.