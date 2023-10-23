İstanbul'da otomobilin çarptığı kadın yerde yatarken yakınlarının kavga ettiği anlar kamerada Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki sürücü, karşı yola geçmek isteyen kadına çarptı. Yaralı kadın yerde yatarken olay yerine gelen yakınları, sürücünün ailesiyle birbirine girdi. Hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

M.S. idaresindeki otomobil, karşı yola geçmeye çalışan R.K. isimli kadına çarptı.

Genç kadın çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

Yakınları kaza yerine geldi

Ardından kadının yanında bulunan yakını, durumu önce sağlık ve polis ekiplerine, daha sonra da R.K.'nin yakınlarına haber verdi.

Kazadan haberdar olan otomobil sürücüsü M.S.'nin yakınları ile yaralı R.K.'nin yakınları olay yerine geldi.

Birbirlerine saldırdılar

Tartışan taraflar arasında kavga çıktı. Ağır yaralanan kadın yerde yattığı sırada taraflar tekme tokat birbirine girdi.

Taraflara müdahale eden polis, takviye ekip istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Kavga, polisin müdahalesiyle sona ererken yaralı R.K. ve kaza nedeniyle şoka girdiği iddia edilen otomobil sürücüsü M.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı R.K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)