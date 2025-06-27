İstanbul'da park halindeki araç alev aldı

İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi Sumak Sokak'ta yangın meydana geldi.

Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, araçta art arda patlama yaşandı.

Patlamaların ardından yangın, sokak üzerindeki bir binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ARAÇ VE BİNADA MADDİ HASAR

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta ve binada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.