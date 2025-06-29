İstanbul'da park halindeki araçları kundaklayan 2 şahıs yakalandı

İstanbul Ataşehir ilçesinde polis ekiplerinden titiz operasyon...

İçerenköy Mahallesi, Bostancı Sanayi Sitesi’nde yaşanan yangında, 10 araç yanarak zarar görmüştü.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, park halindeki araçların kundaklandığını tespit etti.

YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan çalışmalarda iki şahsın yangın çıkardığı ve ardından bölgeden kaçtıkları, kamera görüntülerinden belirlendi.

Olayın şüphelileri olan B.Y. ve T.A. isimli şahıslar, aynı gün ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

ALKOLLÜ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şahısların olay anında alkollü oldukları ve o sebeple araçlara zarar verdikleri tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, "mala zarar verme" ve "kundaklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.