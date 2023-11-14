İstanbul'da park halindeki kamyonetin camını çaldılar Sultangazi'de bir hırsız, park halindeki kamyonetin ön camını yaklaşık 1.5 dakika içinde çalarak kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde bölgede hurdacılık yapan Sinan Özer, akşam iş bitiminde kamyonetini yaşadığı binanın önüne park edip evine çıktı.

Sabaha karşı uyanan Özer'in annesi ise, balkondan aşağıya baktığında kamyonetin plakasının yerde olduğunu fark etti.

Durumu öğrenen Özer, hemen aracının yanına indi.

Gördüğü manzara karşısında şok oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şaşkına dönen Özer, kamyonetinin ön camının çalındığını fark etti ve durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Sokağa gelen hırsız, saniyeler içinde park halindeki kamyonetin ön camını çalarak olay yerinden hızla kaçarken olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sokağa gelen hırsızın yaklaşık 1 buçuk dakika içinde kamyonetin ön camını sökerek kucağına alıp hızla uzaklaştığı görülüyor.

"Aşağıya indiğimizde arabamın ön camının sökülmüş, fitilleri ise arabanın içinde tekrar bırakılmış aracımızı o şekilde bulduk"

Yaşanan olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ise hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Özer, "Gece saat 04.00 sıralarında annem arabamı kontrol etmek için camdan aşağıya bakarken, plakasının yerde olduğunu görmüş ve bize haber verdi. Biz de aşağıya indiğimizde arabamın ön camının sökülmüş, fitilleri ise arabanın içinde tekrar bırakılmış aracımızı o şekilde bulduk. Tabii yağmur falan yağıyordu, içi su olmasın diye arabanın üst tarafını muşamba ile kapattık ve bu şekilde önlem aldık. Yani olan bizim 3 bin 500 liramıza oldu. Camı da dün öğle saatlerinde yeniledik, 3 bin 500 TL'ye mal oldu bize." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)