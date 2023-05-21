İstanbul'da park kavgası: Boks maçını aratmadı
İHA

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bulunan Namık Kemal Mahallesi’nde uzun süredir park yeri nedeniyle tartışan komşular yine karşı karşıya geldi.

Dün akşam saatlerinde çıkan park yeri tartışması, bu sefer kavgaya dönüştü.

Boks ringine döndü

Adeta boks ringine dönen sokakta komşular birbirine tekme saldırdı.

Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

İstanbul'da park kavgası

Tek yumrukla yere serdi

sırasında bir adamın komşusunu yumrukla yere serdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.