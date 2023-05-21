İstanbul'da park kavgası: Boks maçını aratmadı

İHA
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bulunan Namık Kemal Mahallesi’nde uzun süredir park yeri nedeniyle tartışan komşular yine karşı karşıya geldi.
Dün akşam saatlerinde çıkan park yeri tartışması, bu sefer kavgaya dönüştü.
Boks ringine döndü
Adeta boks ringine dönen sokakta komşular birbirine tekme tokat saldırdı.
Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.
Tek yumrukla yere serdi
Kavga sırasında bir adamın komşusunu yumrukla yere serdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.