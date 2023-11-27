İstanbul'un olaysız günü olmayan Esenyurt ilçesinde, gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Hafif ticari aracı ile sokağa giren bir mahalleli, park etmeye çalıştı. O sırada sokak sakinleri, sürücüden evlerinin önüne park etmemesini istedi.
Aralarında kadınların da olduğu komşuların tartışması giderek büyürken taraflar arasında arbede çıktı.
Araca da saldırdılar
Küfür ve bağırmalar havada uçuştuktan sonra araç sürücüsü uzaklaşmak için hareket etti. Diğer taraftaki şahıslar ise araca tekme ve yumruklarla vurarak aracın camlarını kırdı.
Olaya diğer sokak sakinleri güçlükle müdahale etmeye çalışırken, kavga aracın uzaklaşması ile son buldu.
Polis dahil oldu
Bir süre sonra ihbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kavgaya karışan şahıslar ile ilgili işlem yaptı.
Kavga anları kamerada
Dehşet veren o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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