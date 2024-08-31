DHA
Megakent İstanbul'da mide bulandıran bir olay yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde İzmir Alsancak'ta bir çiftin sahilde kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiği anın görüntüleri büyük tepki çekmişti.
BU SEFER DE İSTANBUL'DA YAŞANDI
Kocaeli'de de bir çiftin herkesin gözü önünde uygunsuz hareketler sergilemesinin ardından bir rezil olay da İstanbul'da yaşandı.
PARKTA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER
İstanbul'da bir parkta bir çift etraftakilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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