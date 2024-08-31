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İstanbul'da mide bulandıran anlar: Parkta cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul'da mide bulandıran anlar: Parkta cinsel ilişkiye girdiler İzmir ve Kocaeli'de insanların çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girmesinin yankıları sürerken, benzer olay da İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da bir parkta akşam saatlerinde bir çift, cinsel ilişkiye girdiği görüldü.