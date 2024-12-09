Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda saat 13.00 sıralarında meydana gelen olay, yürekleri ağızlara getirdi.

Olayda patenli bir kişi, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kamyonetin kapağına tutunarak yolculuk yaptı.

KAMERAYA ALINDI

Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında pateniyle kayan şahıs, tepki topladı.

Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar, başka biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.