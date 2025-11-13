İstanbul'da pazarın orta yerine park edilen otomobil tepki çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ortalığı ayağa kaldıran görüntü sonrası harekete geçildi.

Merkez Mahallesi’nde Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda her çarşamba günü kurulan semt pazarında, sabah saatlerinde gelen bazı esnaflar tezgah açacakları alanlarda park edilmiş araçlar buldu.

Pazarın kurulduğunu bilmeyen ya da unutan sürücülerin bıraktığı araçlar nedeniyle tezgah açamayan esnaf, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

ZABITA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Araç sahiplerine ulaşılamaması üzerine zabıta ekipleri polisle iletişime geçti.

Sahibine ulaşılamayan araçlardan biri çekiciyle kaldırılırken, bir diğer aracın sürücüsü zabıta ekiplerince evinde uyandırıldı.

BİR OTOMOBİLİN SAHİBİNE ULAŞILAMADI

İki araç kaldırıldı ancak Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki bir otomobilin sahibine ulaşılamadı.

Esnaf, aracın çevresine tezgah açmak zorunda kaldı.

Yaklaşık iki saat sonra sürücü olay yerine gelerek aracını aldı.

"HAFTADA BİR GÜN DİKKAT EDİLMELİ"

Pazarcı Yusuf Danış, "Bir telefon bırakmak, pazar günü buraya park etmemek zor olmamalı. Bu hafta da otomobil piyangomuz var. İki bin liralık ürün alana otomobil çekilişimiz olacak" diye espri yaptı. Esnaf Mefhar Karademir de, sürücülerin biraz duyarlı olmasını istedi.

Çekicinin park halindeki otomobili götürmesi ile tezgah açabilen Ömer Biçer ise, “Sabahın köründe kalktık geldik, bize biraz saygı gösterilmesini bekliyoruz. Burası bizim ekmek pazarımız. Haftada bir gün dikkat edilmeli" dedi.