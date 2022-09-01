İstanbul'da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler

İstanbul'da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler

İstanbul'da kimlik bilgilerini ele geçirdikleri iş kadını adına düzenlendikleri sahte ehliyeti kullanarak banka hesaplarından bir günde 500 bin lira çeken 4 kişilik çete yakalandı.

İstanbul'da 23 Ağustos 2022 tarihinde polise başvuran iş kadını D.K.(40), kendisinin haberi olmadan banka hesabından bir gün içinde yaklaşık 500 bin liralık çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Mağdur D.K., paranın bankanın 3 farklı şubesinden çekildiğini söylerken "Muhasebecim beni uyarıp para çektiğimi söyleyince şaşırdım. Ben para çekmedim. O gün şirketten dahi çıkmadım." dedi.

Kendisini mağdur kadına benzetti, bankaya gidip parayı çekti

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde banka şubelerinden peruk takarak kendisini mağdura benzeten ve yüzündeki cerrahi maske bulunan şüpheliyi tespit etti.

Yapılan incelemede, şüpheli kadının yanında olay sırasında bir kişinin daha bulunduğu belirlendi. Görüntülerde kadının banka da sıra beklediği, ardından rahat tavırlarla bankoya gelerek para çektiği görüldü.

İstanbul'da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler VİDEO



16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada kimliklerini tespit ettiği biri kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kendisini mağdura benzeten dublör kadın dolandırıcı Ayşe A.(30), İrfan H.(39), Erol Ş.(34), Şenel T.(53) ve Süleyman O.(41) Gayrettepe'de bulunan Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alındı.

DHA'nın haberine göre şüphelilerden Ayşe A.'nın daha önceden 26 tane, İrfan H.'nin 3 tane, Erol Ş.'nin 4 tane, Şenel T.'nin 8 tane, Süleyman O.'nun ise 16 tane suç kaydının olduğu belirlendi.

3 ayrı banka şubesinden yaklaşık 500 bin lira para çektiler

Şüphelilerin, mağdur kadına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte bir ehliyet hazırladıkları öğrenildi. Şüphelilerin 3 ayrı banka şubesinden yaklaşık 500 bin lira para çektikten sonra bir kafeteryaya giderek paraları paylaştıkları anlar da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.