Petrol
93.95
-1.77%
Euro
18.296
0.00%
Dolar
18.2032
0.10%
Altın
997.77
-0.30%
Borsa
3162
0.00%
Bitcoin
364.979
-1.41%
BTXN Coin
4.22
-0.47%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    İstanbul'da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler

    İstanbul'da kimlik bilgilerini ele geçirdikleri iş kadını adına düzenlendikleri sahte ehliyeti kullanarak banka hesaplarından bir günde 500 bin lira çeken 4 kişilik çete yakalandı.
    • 01.09.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler

    İstanbul'da 23 Ağustos 2022 tarihinde polise başvuran iş kadını D.K.(40), kendisinin haberi olmadan banka hesabından bir gün içinde yaklaşık 500 bin liralık çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

    Mağdur D.K., paranın bankanın 3 farklı şubesinden çekildiğini söylerken "Muhasebecim beni uyarıp para çektiğimi söyleyince şaşırdım. Ben para çekmedim. O gün şirketten dahi çıkmadım." dedi.

    Kendisini mağdur kadına benzetti, bankaya gidip parayı çekti

    Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde banka şubelerinden peruk takarak kendisini mağdura benzeten ve yüzündeki cerrahi maske bulunan şüpheliyi tespit etti.

    Yapılan incelemede, şüpheli kadının yanında olay sırasında bir kişinin daha bulunduğu belirlendi. Görüntülerde kadının banka da sıra beklediği, ardından rahat tavırlarla bankoya gelerek para çektiği görüldü.

    İstanbul'da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler VİDEO

    16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

    Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada kimliklerini tespit ettiği biri kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kendisini mağdura benzeten dublör kadın dolandırıcı Ayşe A.(30), İrfan H.(39), Erol Ş.(34), Şenel T.(53) ve Süleyman O.(41) Gayrettepe'de bulunan Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alındı.

    DHA'nın haberine göre şüphelilerden Ayşe A.'nın daha önceden 26 tane, İrfan H.'nin 3 tane, Erol Ş.'nin 4 tane, Şenel T.'nin 8 tane, Süleyman O.'nun ise 16 tane suç kaydının olduğu belirlendi.

    İstanbul da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler #1

    3 ayrı banka şubesinden yaklaşık 500 bin lira para çektiler

    Şüphelilerin, mağdur kadına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte bir ehliyet hazırladıkları öğrenildi. Şüphelilerin 3 ayrı banka şubesinden yaklaşık 500 bin lira para çektikten sonra bir kafeteryaya giderek paraları paylaştıkları anlar da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler #2

    İstanbul da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler #3

    İstanbul da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler #4

    İstanbul da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler #5

    İstanbul da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler #6

    İstanbul da peruk takıp bir günde bankadan 500 bin lira çektiler #7


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Meral Akşener, partisinin eğitim ilkelerini açıkladı
    Gündem

    Meral Akşener, partisinin eğitim ilkelerini açıkladı

    Şanlıurfa'da taciz zanlısını mahallelinin elinden polis kurtardı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da taciz zanlısını mahallelinin elinden polis kurtardı

    Görüş Bildir