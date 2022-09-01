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    İstanbul’da PKK operasyonu: 11 gözaltı

    8 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
    • 01.09.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:18
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    İstanbul’da PKK operasyonu: 11 gözaltı

    PKK terör örgütü ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Salı günü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    İHA’nın haberine göre; operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde, dijital materyal ve para ele geçirildi.

    4 şüpheli sınır dışı edilecek

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden4’ü tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemlerine başlandı.

    İstanbul’da PKK operasyonu: 11 gözaltı VİDEO

    İstanbul’da PKK operasyonu: 11 gözaltı #1

    İstanbul’da PKK operasyonu: 11 gözaltı #2

    İstanbul’da PKK operasyonu: 11 gözaltı #3


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