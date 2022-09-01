8 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

PKK terör örgütü ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Salı günü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İHA’nın haberine göre; operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde, dijital materyal ve para ele geçirildi.

4 şüpheli sınır dışı edilecek

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden4’ü tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemlerine başlandı.

İstanbul’da PKK operasyonu: 11 gözaltı VİDEO

