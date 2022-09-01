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İstanbul’da PKK operasyonu: 11 gözaltı
8 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
- 01.09.2022 - 12:10
- Güncelleme : 01.09.2022 - 12:18
PKK terör örgütü ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Salı günü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
İHA’nın haberine göre; operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde, dijital materyal ve para ele geçirildi.
4 şüpheli sınır dışı edilecek
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden4’ü tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemlerine başlandı.
İstanbul’da PKK operasyonu: 11 gözaltı VİDEO