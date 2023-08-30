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İstanbul'da PKK sloganı atan grup pankart açarak yürüyüş yaptı Abone Olun

İstanbul'da PKK sloganı atan grup pankart açarak yürüyüş yaptı Yüzleri kapalı bir grubun ellerinde açtıkları pankartlarla sokak arasında PKK sloganları atarak yürüyüş yaptığı anlar, çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye'nin kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Tüm yurtta bugün büyük zaferin coşkusu hakim. Öte yandan dün gece saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesinde skandal görüntüler yaşandı. Pankart açıp slogan attılar Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir grup yüzleri kapalı şahıs, ellerindeki pankartı açıp, terör örgütü PKK sloganları atarak yürüyüş yaptı. Bunun üzerine sesleri duyan mahalle sakinleri camlara çıktı. O anlar kaydedildi Camdaki vatandaşlardan bir kısmı o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Polis ekipleri çalışma başlattı Diğer vatandaşlar ise panik halinde polis ekiplerine haber verdi. Polis, sokak ve çevresinde güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahısların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

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