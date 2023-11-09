İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: 4 gözaltı İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan örgüt üyelerinin, Suriye’deki PKK/KCK-PYD/YPG sorumluları ile iletişim halinde oldukları tespit edildi.

İHA

Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yeni bir çalışma yapıldı.

Polisin topladığı istihbari bilgiler savcılığı harekete geçirdi

Güvenlik ve istihbarat birimlerince elde edilen istihbari bilgiler ışığında savcılık tarafından başlatılan soruşturmada, Suriye’deki PKK/KCK-PYD/YPG sorumluları ile irtibatlı olan, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınmalarına, gizlenmelerine yardım ve yataklık eden, Avrupa’daki PKK/KCK mensupları ile irtibatlı olan, örgüt mensuplarına para aktarma işlerine aracılık ederek ‘havale ticareti‘ yapan, illegal yollardan Avrupa’ya geçiş yapacak örgüt üyelerine yardımcı olan şüpheliler tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

Özel harekat timleriyle baskın

Birçok adrese özel harekat timleri eşliğinde düzenlenen operasyonda 4 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı, bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği, ilerleyen sürelerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)