İstanbul’da ‘Polis Haber TV’ kimliğiyle yakalanan şüpheliye para cezası kesildi Adına sahte ‘Polis Haber TV’ kimliği yaptıran 41 yaşındaki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Aracından kurulu halde telsiz düzeneği, sahte medya belgesi ve 1 kurusıkı tabanca çıkan şüphelinin, daha önce de benzer suçtan polisiye soruşturma geçirdiği ortaya çıktı. Şüpheliye 15 bin 756 lira idari para cezası uygulandı.

İHA

İstanbul’un Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece saat 00.15 sıralarında devriye gezerken, ilçeye bağlı Yenimahalle Mahallesi Dökümcüler Caddesi'ndeki bir otoparkta bulunan aracı şüpheli buldu.

Polis ekipleri, parktaki aracı incelemeye aldı.

Sahte 'Polis Haber TV' kartı çıkardı

Araç içerisinde polis amblemli eşyalar görülmesi üzerine araştırmalarını derinleştiren ekipler, otomobil içerisinde sahte olduğu anlaşılan ‘Polis Haber TV’ kimliği yazılı kartlar ve araca kurulu halde telsiz düzeneği olduğunu tespit etti.

Yapılan aramada otomobilde bir kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 3 şarjör, 19 kurusıkı mermisi, 1 uzun namlulu av tüfeği ve 2 şarjör ile 10 av mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Otomobildeki Zafer Ö. de, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan araçta bulunan telsiz düzeneğinin herhangi bir telsiz ağına bağlanmadığı ancak gerçeklik algısı oluşturmak için içerisindeki mekanizmayla merkez istasyondan gelir izlenimi veren ses kaydı olduğu anlaşıldı.

Para cezası kesildi

Sahte belgelerle yakalanan 41 yaşındaki Zafer Ö.’nün daha önce de aynı ve benzer suçlara karıştığı öğrenildi.

Zafer Ö. hakkında “özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak” suçundan adli işlem yapılırken, ayrıca 5729 sayılı Kanunun 4/2 maddesi gereği 15 bin 756 lira idari para cezası kesildi.