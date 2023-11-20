İstanbul'da polis peşine düştü! 'Emaneti getirin, buradan adam alamazsınız' diye bağırdı Beyoğlu'nun en tehlikeli bölgelerinden biri olan Tarlabaşı'nda uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine bir şahsın peşine düştü. Üst araması yapılan genç, "Koşun polisler beni alıyor" diyerek polislere direndi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Polis ekipleri, geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında Tarlabaşı semti Bülbül Mahallesi’nde sokak çalışması gerçekleştirdi.

Bu sırada bir şahsın, metruk bir binaya girdiğini gören ekipler şüphelenerek harekete geçti.

Uyuşturucuyu binaya fırlattı

Üst araması yapılan şüpheli, “Koşun polisler beni alıyor.” diye bağırdı. Polise direnen şahıs, kelepçeleneceği esnada cebinden çıkarttığı uyuşturucu dolu poşeti metruk binaya fırlattı.

Sesleri duyan diğer 3 şahıs da koşarak şahsın yanına geldi.

"Buradan adam alamazsınız"

Polis ekiplerinin etrafından toplanan şahıslardan biri, “Emaneti getirin buradan adam alınamayacağını bunlara göstereyim.” diyerek tehditler savurdu.

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"50 kaydım var bir tane daha olsun"

Yaptıkları hareketin suç olduğunun söylenmesi üzerine bir diğer şahıs, “Suçsa suç hiç mi suç işlemedik 50 tane kaydım var bir tane daha olsun lan.” diyerek polislere direnmeye devam etti.

Gözaltına alındılar

Şahısların ekiplere direnmeye devam etmesi üzerine 4 şahıs da kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis otosuna alınan şahıslar ardından emniyete götürüldü.

Polisin metruk binada yaptığı aramalarda ise 19 parça satışa hazır marihuana ele geçirildi. Yaşananlar ise cep kamerasına kamerasına anbean yansıdı.

2 şüpheli tutuklandı

Emniyette işlemleri yapılan Yekta B. ve Recep P. adliyeye sevk edilirken, Fatih B. ve Mustafa A. “görevli memura mukavemet” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Yekta B. “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan ve Recep P. ise “görevli memura mukavemet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)