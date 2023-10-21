DHA

Hırsızlar, her yolu deniyor...

Son olarak İstanbul'un Fatih ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Muhammed K. isimli kuyumcu çalışanı Laleli'de bulunan bir dövizciden para alıp ofise gitti.

Sahte kimliği inandıramadı

Ardından ofise bir polis yelekli 3 kişi ofise geldi.

Polis kılığındaki şüpheli, Muhammed K.'ye polis kimliği gösterdi. Ancak genç adam kimliğin sahte olduğunu söyleyince saldırıya uğradı.

Biri gasp diğeri darbetti

Polis yelekli şüpheli, kuyumcu çalışanını darbederken diğer şüpheli ise kasada bulunan 200 bin Türk lirası ve 50 bin doları aldıktan sonra kapıdan bekleyen şüpheliyle birlikte kaçtı.

1'i gözaltında diğer ikisi kayıp

Kuyumcu çalışanı Muhammed K. ise polis yelekli şüphelinin peşini bırakmayınca iş hanında bulunan diğer esnafla birlikte şüpheliyi yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri esnafın yakaladığı şüpheliyi gözaltına alırken kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Araştırma yapacaklarını söylediler"

Olayı anlatan Muhammed K., şu ifadeleri kullandı:

Laleli'de bir döviz bürosun ödeme alıp ofise geldim. Yaklaşık 10 dakika sonra geldiler. Kameradan baktığımda birinin üzerinde polis yeleği vardı ben de kapıyı açtım. İçeri girip kendilerini polis olarak tanıtıp araştırma yapacaklarını söylediler. Kimlik sorunca sahte polis kimliği gösterdiler. Kimliğin sahte olduğunu fark edip söyleyince beni darbettiler ve kasayı açıp parayı aldılar. 50 bin dolar ve 200 bin lira çaldılar. Biri parayı alıp kaçtı diğeri de zaman kazanmak için beni tuttu. Ben merdivenlerde onu tuttum ve diğer esnaf da gelince polis yelekli kişiyi yakaladık. Polisler yakaladığımız kişiyi gözaltına aldı. 3 kişilerdi kapıda bekleyen ve parayı çalandan henüz haber yok.