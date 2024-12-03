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İHA

İstanbul'un Bahçelievler Şirinevler'de yaşanan olayda, bölgede devriye gezen polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir şahısın durumundan şüphelenmiş ve elinde bir poşet taşıyan şahsı durdurmak istemişti.

Bunun üzerine harekete geçen polis dur ihtarında bulunmuş, şahıs ise kaçmaya başlamıştı.

Kaçarak E-5 Karayoluna çıkan şahıs, kendisini kovalayan polise bıçak çekmişti.

TAŞIDIĞI POŞET İNCELENDİ

Olayda, polis, şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirmişti.

Polis ekipleri şahsın taşıdığı poşette incelemelerde bulundu.

Yapılan inceleme sonucunda çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyüm folyoya sarılı nevi olmayan materyal ve bıçak ele geçirildi.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI

E.C.olduğu tespit edilen şahısın adli makamlarca hakkında akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınması kararı verildiği belirlendi.

Öte yandan şahsın DEAŞ terör örgütü üyeliğinden aranmasının bulunduğu ortaya çıktı.