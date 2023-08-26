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İstanbul'da polisi şehit eden hainlerin daha önce karıştığı olaylar Abone Olun

İstanbul'da polisi şehit eden hainlerin daha önce karıştığı olaylar Kağıthane'de 1 polisin şehit edildiği, 1 polisin yaralandığı operasyonda uzun namlulu silahlarla polislere ateş eden ‘Anucur Çetesi' üyelerinin daha önce birçok silahlı olaya karıştıkları belirlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Geçtiğimiz gece İstanbul'da haraketli saatler yaşandı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ferman Caddesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese yapılan baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. 1 polisimizi şehit ettiler Açılan ateş sonucu polis memurları Hakan Telli (37) ve A.Y.Ç. göğsünden vurularak ağır yaralandı. Polis Hakan Telli hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu, A.Y.Ç.'nin ise tedavisi sürüyor. Polis operasyonunda Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken PKK terör örgütü ile de bağlantısı belirlenen Anucur Çetesi üyelerinin farklı zamanlarda karıştığı suçlar ortaya çıktı. Gözden Kaçmasın İstanbul Kağıthane'de polisin şehit olduğu çatışma anları kamerada Haberin Detayları Haliç Köprüsü’nde çatışma Anucur Çetesi ile Gündoğmuş Çetesi'nin Ocak ayında çatışmaya karıştığı ortaya çıktı. Haliç Köprüsü’nde meydana gelen olayda Doğukan K., karşı çeteden Cuma A.’nın içinde olduğu otomobile Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı düzenlemişti. Trafikte meydana gelen çatışmada Anucur Çetesi'nden Cuma A. yaşamını yitirirken, Gündoğmuş Çetesi'nden Doğukan K. ise yaralanmıştı. Gözden Kaçmasın İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı Haberin Detayları İETT otobüsü şoförüne saldırı Kağıthane’de 2021 yılında meydana gelen olayda Sinan Anucur’un yol verme meselesi yüzünden İEET otobüsü şoförüne saldırdığı ve yapılan yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı. Çatışmada Kur'an kursu hocasını öldürdüler Anucur Çetesi ile Gündoğmuş Çetesi arasında çıkan çatışmada, Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan dahil 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda geçtiğimiz aylarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise AK-47 tipi 1 Kalaşnikof, 10 tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

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