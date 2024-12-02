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İHA

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, çocuk istismarı ihbarı üzerine polis ekipleri bir adrese operasyon gerçekleştirmişti.

Polisleri gören şüpheli M.Ö., polis memurunu silahla vurarak yaralamıştı.

Ayrıca, şüpheli, sonrasında yanındaki çocuğu ve kendisini de vurmuştu.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayda, çocuk ve M.Ö. hayatını kaybetmişti.

Polisin olayla olayla ilgili incelemesi sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, M.Ö. ve yanındaki çocuğun marketten çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, şüphelinin çocukla birlikte sigara ve çakmak aldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü.