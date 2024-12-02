İHA
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, çocuk istismarı ihbarı üzerine polis ekipleri bir adrese operasyon gerçekleştirmişti.
Polisleri gören şüpheli M.Ö., polis memurunu silahla vurarak yaralamıştı.
Ayrıca, şüpheli, sonrasında yanındaki çocuğu ve kendisini de vurmuştu.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olayda, çocuk ve M.Ö. hayatını kaybetmişti.
Polisin olayla olayla ilgili incelemesi sürüyor.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, M.Ö. ve yanındaki çocuğun marketten çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, şüphelinin çocukla birlikte sigara ve çakmak aldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış