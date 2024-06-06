İHA
İstanbul trafiğinde hareketli dakikalar yaşandı...
Dün gece saatlerinde Beylikdüzü E-5'te yolda uygulama yapan polis ekipleri bir araca 'dur' ihtarında bulundu.
Polisin ihtarına uymadı, kaza yaptı
Ekiplerin uyarısını dikkate almayan sürücü yanındaki kişiyle birlikte kaçmaya başladı.
Kaçan araç Avcılar'da bariyere vurarak kaza yapmasıyla kovalamaca son buldu.
2 kişi gözaltına alındı
Alkollü olduğu iddia edilen araçtaki şahıslar gözaltına alındı. 2 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.
O anlar kameraya yansıdı
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen görüntülerde, şahısların polisten kaçması, kaza yapmaları, polisin gözaltına alması yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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