İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaza yaptı: 2 kişi gözaltına alındı Uygulama noktasındaki polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü dakikalarca polisten kaçarken, bariyerlere çarparak kaza yaptı. 2 kişinin gözaltına alındığı olay, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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İHA

İstanbul trafiğinde hareketli dakikalar yaşandı...

Dün gece saatlerinde Beylikdüzü E-5'te yolda uygulama yapan polis ekipleri bir araca 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymadı, kaza yaptı

Ekiplerin uyarısını dikkate almayan sürücü yanındaki kişiyle birlikte kaçmaya başladı.

Kaçan araç Avcılar'da bariyere vurarak kaza yapmasıyla kovalamaca son buldu.

2 kişi gözaltına alındı

Alkollü olduğu iddia edilen araçtaki şahıslar gözaltına alındı. 2 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

O anlar kameraya yansıdı

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen görüntülerde, şahısların polisten kaçması, kaza yapmaları, polisin gözaltına alması yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)