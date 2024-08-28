İstanbul'da polisten kaçan sürücü kaza yaptı Ümraniye'de yunus ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil sürücünün kovalamaca esnasında kaza yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde devriye gezen yunus ekipleri, Aşağı Dudullu Mahallesi’nde şüpheli bir araç fark etti.

Polisin durdurmak istediği otomobil sürücüsü paniğe kapıldı.

'DUR' İHTARINI ALINCA KAÇTI

İçinde bir kişinin bulunduğu otomobil, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleriyle şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokakta devam eden kovalamaca sırasında şüphelinin kullandığı otomobil, hafif ticari araca çarparak kaza yaptı.

KAZA YAPINCA YAKALANDI

Kazada hafif ticari araç, savrularak park halindeki 2 otomobile çarptı.

Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

"HERHALDE UYUŞTURUCU KAÇIRIYORMUŞ"

Görgü tanığı Zafer Gündoğmuş, "Çok şiddetli bir ses geldi. 3 motorize yunus ekipleri kaza yapan arabayı kovalıyormuş. Polisten kaçıyormuş. Herhalde uyuşturucu kaçırıyormuş. Polis 2 saate yakın arabada ve çevrede arama yaptı. Kaza yapınca yakalandı.

Hatta kaza yapınca arabayla kaçmaya çalıştı araba kaymaya başladı. Daha sonra yakaladılar. Kazada şüphelinin çarptığı araçtaki 1 kişi de hafif yaralandı. Yoldan geçen arabaya kaçan araba vurdu. Sonra da duran 2 arabaya vurdu." dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaçan şüphelinin kullandığı otomobil hafif ticari araca çarpıyor.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, park halindeki 2 otomobile daha çarparak durabiliyor. Görüntülerde, şüphelinin motorize yunus ekipleri tarafından yakalanma anları da yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)