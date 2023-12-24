İstanbul'da polisten kaçmayan olay! Sevgilisine dürüm içinde uyuşturucu getirdi Kağıthane Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği’nde uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltında bulunan kadına, dürüm içerisinde metamfetamin getiren şahıs, polisin dikkati sonucu yakayı ele verdi.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Yaren K. isimli bir kadın uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.

Ardından polis merkezi nezarethanesine konuldu.

Bunu haber alan kadının sevgilisi Bilal Ahmet A., madde bağımlısı olan kadına dürüm yaptırdı.

Uyuşturucu koyduğu dürümü polis merkezine getirdi

Ancak içerisine de metamfetamin diye bilinen uyuşturucu madde koydu.

Polis merkezine gelerek sevgilisine yemek getirdiğini söyledi.

Ekipler yakaladı

Tedbir amaçlı dürümün içerisini kontrol eden polis ekipleri, dürüm içerisinde sıcaklık ve ıslaklıktan dolayı dağılmış bir şekilde uyuşturucu madde bulundu.

Şahsın foyasının ortaya çıkması üzerine polis şahsın üst aramasını yaptı. Arama sonucunda montunun sol cebinden 0.54 gram “metamfetamin” olarak bilinen uyuşturucu madde çıktı.

Adliyeye sevk edildi

Aramaların ardından emniyette “uyuşturucu madde kullanmak”, “bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı” ve “motosiklet hırsızlığı” suçundan kaydı bulunan Bilal Ahmet A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)