İHA

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da motosikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

POLİSTEN KAÇTI

Ekiplerden kaçmaya çalışan sürücüsü, kaldırıma çıkarak yayaların üzerine sürerek uzaklaşmaya çalıştı.

MOTOSİKLET ARIZA VERDİ

Uzun süren kovalamaca sonrası izini kaybettiren sürücü, motosikletinin arıza vermesiyle ara sokağa girdi.

KASK KAMERASI KAYDETTİ

Sürücü, polis ekiplerinden kaçış anı ve ihlal ettiği onlarca kuralı kask kamerası ile kayda aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)