İHA
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da motosikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
POLİSTEN KAÇTI
Ekiplerden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kaldırıma çıkarak yayaların üzerine sürerek uzaklaşmaya çalıştı.
MOTOSİKLET ARIZA VERDİ
Uzun süren kovalamaca sonrası izini kaybettiren sürücü, motosikletinin arıza vermesiyle ara sokağa girdi.
KASK KAMERASI KAYDETTİ
Sürücü, polis ekiplerinden kaçış anı ve ihlal ettiği onlarca kuralı kask kamerası ile kayda aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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