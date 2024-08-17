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İstanbul'da polisten kaçtı, o anları kayda aldı

İstanbul'da polisten kaçtı, o anları kayda aldı Üsküdar'da bir motosiklet sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü, kaçışını motosikletiyle kaldırıma çıkarak sürdürdü. Onlarca kural ihlali yapan motosikletli o anları kask kamerasıyla kayda aldı.