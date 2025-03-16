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İstanbul'da rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında kavga

İstanbul'da rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında kavga Yeni filminin tanıtımı ve hayran buluşmasına rapçi Emirhan Çakal ve influencer arkadaşı İbrahim Tilaver katıldı. Ancak ikili salondan ayrıldıktan sonra kalabalık arasında yumruklu kavga başladı.