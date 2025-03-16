DHA
İstanbul Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin sinema salonunda kavga yaşandı.
Rapçi Emirhan Çakal, vizyona giren filminin tanıtımı kapsamında influencer İbrahim Tilaver ile sinema salonunda düzenlenen hayran buluşmasına katıldı.
FİLMİ İZLEYENLER TARTIŞMAYA BAŞLADI
İkili sinema salonundaki buluşmadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra filmi izleyenler arasında tartışma başladı.
TARTIŞMADAN SONRA TEKMELİ KAVGA ÇIKTI
Tartışma yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı.
Salonda yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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