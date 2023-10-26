İstanbul'da rögar kapağı fırladı, yolda göçük oluştu Ümraniye'de yer altında yaşanan patlama korku dolu anlara neden oldu. Rögar kapağının fırlamasıyla caddede göçük oluştu. Ekipler bölgedeki çalışmalarda, gaz kaçağına rastlamadı.

AA

İstanbul'da hareketli anlar yaşandı.

Ümraniye ilçesi Muşmula Caddesi'nde yer altında bulunan kablolarda nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle rögar kapağı yerinden fırladı, yolda göçük oluştu.

Ekipler sevk edildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, doğalgaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Ekipler çöken yolun etrafına şerit çekti.

Gaz kaçağına rastlanmadı

Doğalgaz ekipleri caddedeki kapaklar üzerinden rögarlarda yaptıkları ölçümlerde herhangi bir gaz kaçağına rastlamadı.

Elektrik ekiplerinin ilk incelemesine göre patlamanın, yer altındaki elektrik veya internet kablolarında meydana gelen yangın sonucu içeride sıkışan gazdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

"Allah’tan kimseye bir şey olmadı"

Çevre sakinlerinden Kazım Kolla, "Gümbürtü çıktı, bir patlama oldu. Zannettik bir yerde bir şey oldu. Çıktık dışarıya dumanlar çıkıyor. Rögarın kapağı yan tarafta. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Yerlerden duman çıkıyordu. Dışarı fırladık, çok büyük ses çıktı, bomba patladı zannettik." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)