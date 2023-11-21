İstanbul'da rüşvet operasyonu: 46 polis gözaltına alındı İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonlarında gözaltına alınan 46 polis memurunun İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alındığı ifade edildi.

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı kamyonlar, minibüs ve ticari araçlardan rüşvet alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda Maltepe'de bulunan bir otopark sahibi gözaltına alınıp yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

46 polis memuru gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 7'si başka illere tayin olmuş, 39'u İstanbul'da görevli çoğunluğu trafik polisi olan 46 polisi sabah saatlerinde gözaltına aldı.

İstanbul'da görev yapan 39 polis memurunun sorguları devam ederken İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alındığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)