İstanbul'da rüzgar ağacı aracın üzerine devirdi! 51 daire icralık oldu Ağacın devrilmesi sonucu 5 aracın zarar görmesinin ardından sigorta şirketi, araç sahibine ödediği 200 bin lira için 51 daire sahibine toplamda 262 bin lira icra gönderdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 21 Ağustos 2022 Pazar günü çıkan rüzgar dehşet saçtı.

Rüzgarın etkisiyle bir apartmanın bahçesinde bulunan arabanın üzerine ağaç düştü.

Ağacın devrilmesi sonucunda park halinde bulunan 5 araçta hasar oluştu.

Daha sonra araç sahipleri, sigorta şirketlerine başvuru yaparak hasarlarını tahsil etti.

51 daire sahibinden toplam 262 bin lira için icra gönderdi

Bir sigorta şirketi ise araç sahibine ödediği 200 bin lira için 51 daire sahibinden toplam 262 bin lira için icra gönderdi.

İtfaiye raporlarına doğal afet olarak geçen olay sonrasında 51 dairenin sahibi yasal süre içerisinde duruma itiraz etti.

Rücu davası açılacak

İtiraz sonrasında 262 bin liranın tahsili için dosya arabulucuya gönderildi.

Sigorta şirketi ise ödeme yapılmadığı takdirde ödediği maliyetin asıl sorumluluğu olan kişiye geri ödenmesi için açılan dava olan 'Rücu davası' açacağını belirtti.

İtfaiye raporlarında doğal afet olarak geçen ağaç devrilmesi olayında sorumlulukları olduğunu düşünmeyen apartman sakinleri duruma itiraz etti.

"Bütün dairelerden o parayı tahsil edeceğini söyledi"

Apartman sakini Pınar Bayındır Yenel, şöyle konuştu:

O gün hava bozuktu, yağışlıydı. Arkada 100-150 yıllık çok eski meşe ağacımız vardı. Onun dallarını budatmıştık. Altında 3-4 tane araç varmış, ağaç dalı kırılmış üstüne düşmüş.



Ama ona yapabileceğimiz bir şey yok. İtfaiye de geldi, bunun doğal afet olduğunu söyledi. Bütün apartmana icra yolladı sigorta şirketi. Bütün dairelerden o parayı tahsil edeceğini söyledi. Ben binanın yöneticisiyim. Sigorta şirketinden arayan hanımefendiye burada oturan herkes emekli, o parayı ödemeye hiçbirimizin gücü yok, yapamayız dedim.



Sizden alacağız deyince tamam o zaman başlatın işlemi dedim. Karşı tarafa ödedikleri parayı bizden tahsil etmek istiyorlar. Anlamadım ben olayı. Sigorta şirketi niye var? Biz her ay bu insanlara prim ödüyoruz. Bizim malımızın arızasını, hasarını düzeltsin diye. Kimse kabul etmemeyi düşünüyor, toplantı yapıp ortak bir karar alacağız.

"Sigortaların cinliği' olarak tanımlıyorum"

Apartman sakini Süleyman Sarılar ise, şunları söyledi:

Araç için sigorta 200 bin lira ödemiş. Bizden ise 262 bin lira istiyor. Garip bir uygulama. Burada apartmanın hiçbir kusuru yok. Ağacı biz kırmadık, fırtına sonucunda dalları koptu ve araçlara zarar verdi. Bunu apartmandaki herkese haciz koymak bu nasıl tanımlanır bilmiyorum ama tırnak içinde 'sigortaların cinliği' olarak tanımlıyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)