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İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde tır yangını

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde tır yangını Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy-Pendik bağlantı yolundaki tünelin içerisinde seyir halindeki tırın motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında motoru yanan tır ve dorsesinde yüklü olan bir tır kupası yanarak kullanılamaz hale geldi.