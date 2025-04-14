DHA

İstanbul'da Pendik ilçesi Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy-Pendik bağlantı yolu üzerinde seyir halindeki Gholamreza M. idaresindeki İran plakalı tırın motorunda yangın çıktı.

Motordan çıkan dumanı fark ederek aracı durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Motorunda yangın çıkan tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, dorsede yüklü olan sıfır kilometre tırlardan birinin de yandığı görüldü.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yangın nedeniyle tünel tamamen trafiğe kapatılırken, yangının söndürülmesinin ardından araç geçişleri normale döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Furkan Can
Editor