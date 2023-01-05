İstanbul'da, sabıkalı taksiciye verilen taksi kullanım kartı tartışmaya neden oldu

2 kadının bulunduğu cipe defalarca çarptığı gerekçesiyle yargılanan Ramazan Şimşek’in 63 suç kaydı bulunması, taksi kullanım kartının kendisine nasıl verildiği tartışmalarını beraberinde getirdi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, 2 kadının içinde bulunduğu cipe defalarca çarpan, polisi görünce kaçan ve yakalandıktan sonra 63 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Ramazan Şimşek’in sahip olduğu ‘taksi kullanım kartı’, tartışmaları beraberinde getirdi.

Olayın açığa çıkmasının ardından, ’63 suç kaydı olan biri nasıl taksi kullanım kartına sahip olur’ sorusu akıllara geldi.

Şikayetçilere 250 metreden daha fazla yaklaşmamak, her türlü taşıtı kullanmamak ve sürücü belgesini teslim etmek şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan Ramazan Şimşek, ifadesinde, şu sözleri kullandı:

"Ben kesinlikle çarpma hususunu kabul etmiyorum. Ben çarpıp neden kaçayım. Böyle bir olayda neden durmayayım. Böyle bir olay yaşansaydı durup özür dilerdim.”

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İBB kartını iptal etti

İBB'den, 35'i otodan hırsızlık olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı bulunan Şimşek'in, kartının askıya alındığı açıklandı.

DHA’nın haberine göre; polis, Ramazan Şimşek'in kullandığı taksinin plakasının bir kadın üzerine kayıtlı olduğunu ve taksinin çalıştırılmak üzere bir şirkete kiralandığını belirledi.

Şimşek'e 1.420, taksi sahibine ise 3 bin 584 lira para cezası kesildi.

“Yetki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yetkilisi Adem Coşkunyürek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yetki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde. Toplu ulaşım kartı verebilmesi için Türk Ceza Kanunu'nun yaklaşık 26 maddesinden ceza almış veya suç işlemiş mahkeme kararı varsa, siciline işlendiyse bu vatandaş asla kart alamaz. Kart alamaması demek ticari taksi veya toplu ulaşım araçlarından herhangi birisini kullanamaması demektir. Bu suçlardan özellikle yaralama, darp, adam öldürme, taciz, gasp gibi önemli suçları işleyen kişiler hakkında da hüküm giymişse eğer kesinlikle kartı alamazlar. Kart alamadıkları için hiçbir ticari taksiye resmî olarak oturamazlar. Ancak kaçak çalışıyorsa veya herhangi bir şekilde kayıt dışı çalışıyorsa zaten onun önüne geçmek mümkün değil.





“Şoför kartını sistem otomatikman iptal ediyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksicilik yapmak için kart başvurusu yapıldığında girilen sistem UYAP ile entegreli. UYAP'ta bu saymış olduğumuz Türk Ceza Kanunu'na göre, işlenmiş 26 suçtan ceza almışsa, sistem otomatikman 'kart veremezsiniz, suçu var çalışamaz ' diyor. Dolayısıyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre, 35. ve 53. maddeden ceza almışsa yine aynı şekilde kart alamıyor. Eğer UYAP'a düşmemişse, diyelim suçu hemen sabitlenmemiş kartını almış ancak daha sonra suçu sabitlenmiş kartını almış ama UYAP'a düştüğü an otomatikman bu kişinin şoför kartını sistem otomatikman iptal ediyor. Böyle bir denetim mekanizması da var.

“Şu son dönemde maalesef her türlü şeyi bekliyoruz”

Dün haberlerde izlemiş olduğumuz konu tamamen bence kurgu diyebiliriz. Ya da o kişi asla kaydı olmayan birisidir. Eğer varsa sistem onun kartını askıya almıştır, kayıt dışı çalışıyordur. Bundan dolayı belki daha sonra bu suçlar UYAP'a düşmüştür ve kartı askıya alınmıştır, farkında değildir çalışıyordur. Şu son dönemde maalesef her türlü şeyi bekliyoruz. Bizim elimizde imkan olsa hepsini kaldırsak atsak ama yetki yok bizde. Yetki olmayınca da denetim emniyette ve büyükşehir belediyesinde oluyor.





“63 kez affedilirse bu belediyenin yanlışı”

7 yıldır taksi şoförlüğü yapan Cemil Öztürk, "Suçları işleyen kişilere verilmesi lazım araçlara verilmemesi lazım. Kişi suç işliyorsa çalışma izni iptal edilsin bu kadar basit. 63 kez affedilirse bu belediyenin yanlışı." dedi.

“Kaçak çalışma şansı yok çünkü çok çevirme var”

Taksi şoförü Adem Başaran ise "Şoför kaydı alırken sabıka kaydı çıkıyor bu nasıl oluyor. Kaçak çalışma şansı yok çünkü çok çevirme var. Çevirmelere nasıl denk gelmemiş hayret." dedi.