İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak, aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağışın, gün boyu sürmesi bekleniyor.

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için tüm hafta boyunca uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası beklenen yağış, gece geç saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için dışarı çıkan ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler ise göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları'na ait bazı vapur seferleri, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.

Öte yandan Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı da olumsuz hava koşulları yüzünden kapatıldı.

Sarıyer'de yollar göle döndü

Sarıyer Ayazağa -Cendere Caddesinde biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise geri dönmek zorunda kaldı.

Motosiklet sürücüleri ise kaldırımdan geçerek gitti. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Vidanjörlerle de su tahliye ediliyor.

Zeytinburnu sahilde 4 araç mahsur kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı.

Zeytinburnu sahil yolunda su birikintisi nedeniyle 4 araç yolda mahsur kaldı. Olay yerine su tahliyesi için ekipler sevk edildi. Suyun tahliyesinin ardından araçlar yoldan çekildi.

Arnavutköy'de yoğun yağış kaza getirdi

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Saliha Sokak'ta, Arnavutköy Belediyesi tarafından sokakta yağmur suyu kanalı yapım çalışmaları nedeniyle bölgeye koyulan dubalar ve uyarı levhaları yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle uçtu.

Bir sürücü de o sokaktan geçtiği sırada açılan çukuru göremeyerek içine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç çekici yardımıyla çukurdan çıkartıldı.

Arnavutköy Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Sanlav, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yağmur suyu kanalı yapım çalışmamız esnasında gerekli tüm tedbirleri almış olmamıza rağmen, koyduğumuz uyarı levhaları ve emniyet tedbirlerinin tamamı rüzgarın ve yoğun yağışın etkisiyle sürüklenmiştir.

Vatandaşımızın maddi zararı tarafımızca karşılanacak olup, gerekli tüm tedbirler yeniden alınmıştır. İlçemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, artarak süreceği tahmin edilmektedir. Acil durumlar için 444 4 597 bizimle iletişime geçebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)