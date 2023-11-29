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İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor Sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar da karşıya geçmek için büyük çaba sarf etti.