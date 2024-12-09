Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vuran büyük ve şüphe uyandıran bir cismi fark etti.

Ne olduğunu anlayamadıkları cismi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşlar daha sonra jandarma ekiplerine haber verdi.

Cismin bulunduğu noktaya Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAVAŞ TOPLARINDA KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, bulunan cismin savaş toplarının uçlarında kullanılan bir tapa olduğu ve herhangi bir patlayıcı etkisi olmadığı belirlendi.

Cisim detaylı inceleme yapılmak üzere götürülürken menşei belirlenemedi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Cismin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kalıntıları olarak Rusya'dan sürüklenebileceği de tahmin ediliyor.

Ekiplerin detaylı incelemesi devam ediyor.