İstanbul'da sahte alternatif tıp uzmanının yargılandığı davada karar çıktı Dini inançları istismar ettiği iddiasıyla yargılanan alternatif tıp uzmanı, "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cinsel istismar suçundan da beraatine karar verildi.

AA

İstanbul’da kendisini "alternatif tıp uzmanı" olarak tanıtan Uğur Akyol, kadın hastalıklarına iyi gelen bir macunun formülünü bildiğini söyledi ve işlerini büyütmek için S.Y. adlı adamdan yatırımcı olmasını istedi.

Akyol, sistemli ve yöntemli eylemleriyle S.Y.'yi kontrol etmeye başladı.

Dini inancını kullandı

S.Y.’yi Alevilik inancının kutsal simgeleri üzerinden etkisi altına alan, bu inancın kültürel taraflarını kullanarak sürekli mesajlar gönderen Akyol, kendisinin de bu inançta yer alan "Seyyid" olduğunu öne sürdü.

Akyol, dini ve inanca dair duygularını sömürdüğü S.Y.’nin kendisine para göndermesini sağladı.

Kızları durumdan şüphelendi

Sahte alternatif tıp uzmanı, belirli bir süre dolandırıcılığa devam etti.

Babalarının Akyol’a para gönderdiğini öğrenen D.Y.E. ve S.Y., durumdan şüphelendi.

Baba S.Y., kızları D.Y.E. ve S.Y., çok geçmeden avukatları aracılığıyla Uğur Akyol hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

66 yıla kadar hapsi isteniyordu

İddianame kapsamında, hukuk ofisi açarak muhtelif işler yapan D.Y.E. ile S.Y'nin, yaşanan maddi mağduriyetten etkilendiği belirtilerek, kazanılan maddi faydaları zimmetinde tutan sanığın "zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı", "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" ve "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bugün davanın karar duruşması görüldü…

"Seçilmiş bir aile olduğumuzu ifade ediyordu"

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, S.Y. ile babası S.Y. ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Uğur Aksol ise duruşmaya gelmedi.

S.Y., babasının sanığa para gönderdiğini geç öğrendiğini belirterek, “Bu süreçte beyanlarımda söylediğim gibi hakim olan babamın denendiğini, bizim seçilmiş bir aile olduğumuzu ifade ediyordu, çok güzel şeyler yapacağımız gibi bir şeyler söylüyordu. Bir yandan da kendisinin peygamber soyundan gelerek seyit olduğunu söylüyordu.” dedi.

"Herhangi bir formül paylaşmadı"

Baba S.Y. de sanık ile arasında asla ticari bir iş olmadığını dile getirerek, “Sanık bize ulaşmak için ürün üretim bahanesiyle ürünle ilgili paylaşımlarda bulundu. Herhangi bir formül paylaşmış değildir. Biz evimizde herhangi bir üretim yapmadık, ortada da üretim yapılacak bir ürün de bulunmamaktadır." diye konuştu.

3 yıl 7 ay hapis ile para cezası aldı

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Uğur Akyol'un baba S.Y'ye yönelik "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis ve 10 bin 400 lira adli para cezasına çarptırdı.

Cinsel saldırıdan beraat etti

Sanığın, baba S.Y'nin kızları S.Y. ve D.Y.E. yönelik "cinsel saldırı" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işlediği sabit olmadığından beraatine karar verildi.