İstanbul'da sahte belgeyle göçmen kaçakçılığına operasyon düzenlendi

DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, bir adreste sahte kimlik, ehliyet, pasaport ve vize imalatı yapıldığını belirledi.
Sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yapıldığını belirleyen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
Çok sayıda materyal ele geçirildi
Operasyonda E.S. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Adreste yapılan operasyonda 47 ülkeye ait 330 adet sahte pasaport, 21 ülkeye ait 230 adet sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 10 ülkeye ait bin 132 adet sahte vize etiketi, 3 adet mor ışık cihazı ele geçirildi.
Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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