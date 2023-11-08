Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da sahte belgeyle göçmen kaçakçılığına operasyon düzenlendi

İstanbul'da sahte belgeyle göçmen kaçakçılığına operasyon düzenlendi İstanbul’da düzenlediği sahte pasaport, kimlik ve vizelerle göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda E.S. gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.