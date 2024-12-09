Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da sahte içkiden kaynaklı ölümler arttı.

Bunun üzerine de ekipler, sahte ve kaçak içkiden kaynaklanan ölümler nedeniyle çalışma başlattı.

DENETİMLER YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada, eğlence mekanlarında sahte içki denetimi yapıldı.

EVRAKLAR VE BANDROLLER İNCELENDİ

Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri kontrol edildi. Ayrıca eğlence mekanlarındaki müşterilere de kimlik kontrolü yapıldı.