İstanbul'da sahte içki üretenler yakalandı İstanbul'da sahte içki üretilen iki farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 3 ton 600 litre sahte içki ele geçirildi.

İHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahısların sahte içki imal ettiği ve piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürecekleri bilgisi alındı.

Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği depolar tespit edildi.

Söz konusu bölgelerde araştırmalarını derinleştiren ekipler belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

İmalathane olarak kullanılan depolarda yapılan aramalarda; çeşitli markalara ait 3 bin 900 adet sahte bandrol, 1 ton 300 litre sahte rakı, 1 ton 150 litre sahte viski ile 1 ton 150 litre sahte votka ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.İ. ve Y.D. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.