İstanbul'da sahte içkilerin muhafaza edildiği depo küle döndü Pendik'te, polis ekiplerince ele geçirilen sahte içkilerin muhafaza edildiği, yedieminin açık alandaki deposunda çıkan yangın söndürüldü.

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AA

Yurt genelinde sahte içkiyle mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Ekipler sahte içki tespitine karşı onlarca operasyonla başarıya ulaştı.

Yapılan operasyonlarla vatandaşı zehirleyecek tacirlere geçit verilmiyor.

Öte yandan İstanbul'un Pendik ilçesinde sahte içkilerin muhafaza edildiği, yedieminin açık alandaki deposunda panik anları yaşandı.

Depoda yangın çıktı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ele geçirilen sahte içki ve alkolün konulduğu, yediemin olarak belirlenen özel bir firmanın açık alandaki deposunda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ürünler tamamen yandı

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sırasında ayağından hafif yaralanan bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı alandaki sahte içki ve alkolün yer aldığı ürünlerin tamamı yandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)