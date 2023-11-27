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İstanbul'da sahte ihbarlarla bir aileyi perişan ettiler

İstanbul'da sahte ihbarlarla bir aileyi perişan ettiler İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan bir aile, yapılan sahte ihbarlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Sahte ihbarları kimin yaptığı bilinmezken aile, evlerinde yaşayamayacak hale geldi.