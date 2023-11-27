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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan Ay ailesi yaklaşık bir yıldır sahte ihbarlarla uğraşıyor.
İhbarların dozu her genen gün artıyor.
Yangın olduğu söyleniyor, yemek siparişi veriliyor, kargo gönderiliyor, "Hırsız var" yalanıyla polis çağrılıyor.
Terör ihbarı bile yapıldı
Show Haber'in aktardığına göre sahte ihbarlara son olarak asılsız terör ihbarı da eklendi.
Aile, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ile suçlanırken eve gelen polis ekipleri ihbarın sahte olduğunu anlayınca geri döndü.
Ölüm tehdidi
Yaşananlar yetmezmiş gibi aileye ölüm tehditleri de geliyor.
Evlerinde yaşayamayacak hale gelen, korku dolu günler geçiren aile, bu durumdan şikayetçi oldu fakat bir sonuca varamadı.
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