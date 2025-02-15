DHA
İstanbul Sultangazi'de kurulan halk pazarında ilginç bir olay meydana geldi.
Bebek arabasında gezdirdiği küçük çocuğunun kanser olduğunu söyleyen bir kadın, pazar yerindeki insanlardan para istedi.
Durumu fark eden zabıta ekipleri, kadını durdurarak bebek arabasını kontrol etti.
ZABITA VATANDAŞLARI UYARDI
Bebek arabasındaki çocuğun yanında sahte serum hortumu bulan zabıta ekipleri, çevredeki vatandaşları para vermemeleri yönünde uyararak kadın hakkında idari işlem başlattı.
"BUGÜN KANDİL AMA"
Pazar yerindeki bazı vatandaşların zabıtanın uyarılarına rağmen, "Bugün kandil ama" diyerek kadına para vermeye devam ettikleri görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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