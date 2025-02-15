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İstanbul'da sahte serum hortumu ile dilencilik

İstanbul'da sahte serum hortumu ile dilencilik Sultangazi'de pazarda gezen ve kanser olduğunu söyleyen dilenci, zabıta ekiplerinin durumundan şüphelenmesi üzerine durduruldu ve ortaya ilginç anlar çıktı.