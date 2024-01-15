İstanbul'da saldırıya uğrayan cami imamı taburcu oldu: Kısa zamanda göreve başlayacağım İstanbul Fatih Camii'nde akşam namazı sonrası slogan atan kişinin saldırısına uğrayan imam hastane çıkışı yaptığı açıklamasında, "Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça, benim acım daha hafif kalmıştır" ifadelerini kullandı.

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DHA

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da bıçaklı saldırı olayı yaşandı.

Fatih Camii imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem, akşam namazı sonrası uğradıkları saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

8 Ocak'tan bu yana tedavisi devam eden imam Galip Usta, bugün taburcu edildi.

"Şehitlerin haberini duydukça, benim acım daha hafif kaldı"

Hastane çıkışında konuşan Usta, "Önce yüce Allah'a hamd ediyorum. Menfur saldırıdan bizi muhafaza eyledi. Bu bir haftalık süreç içerisinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arayan, soran, ilgilenen, tüm dostlara teşekkür ediyorum. Dualarını esirgemediler, Allah hepsinden razı olsun. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, başta başhekim, başhekim yardımcısı, rektör, rektör yardımcısı olmak üzere, personeli çok büyük gayretle bakımımızı yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça, benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin diyorum." ifadelerini kullandı.

"İnşallah en kısa zamanda camiye geçeceğim"

Usta, "Şimdi, inşallah eve geçeceğiz. Biraz istirahate geçeceğim, Allah izin verirse istirahat edeceğim. Tabii tedavi biraz sürebilir, sesimin iyileşmesi… İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum. Bir dinlenme süreci var, gayet iyiyim, hamdolsun. Dinlenmeye, zamana bağlı bir iyileşme söz konusu olacak. İnşallah iyileştiğimde de kısa zamanda camide göreve başlayacağım inşallah." dedi.

Saldırı sonrası güvenlik görevlilerince yakalanan Ömer Salgın, polis ekiplerine teslim edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Salgın, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)