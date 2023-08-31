İstanbul'da Salvador Dali maskeli soygun girişimi kameralara yansıdı Kentte bulunan bir kuyumcu dükkanına, sabah saatlerinde Salvador Dali maskeli hırsızlar dadandı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakaladı. Çok sayıda suç kaydı olan 2 kişi tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da sürreal soygun girişiminde bulunuldu.

Olayın adresi Gaziosmanpaşa...

23 Ağustos Çarşamba günü sabah 09.00 sıralarında E.B. isimli kuyumcu, iş yerini düzenlemeye başladı.

Bu sırada ressam ‘Salvador Dali’ maskesi takan 2 şüpheli içeri girmeye çalıştı.

Dükkana ateş açtılar

Kilitli olan kapıyı açamayan şüphelilerden biri, kaçtıkları sırada kuyumcunun camına doğru ateş etti.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki kameraları izleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının çalıntı, aracın ise F.A’ya ait olduğu belirlendi.

İtiraf etti: 2 gözaltı

F.A. ifadesinde, aracı yeğeni Birkan Kartal’a kullanması için verdiğini söyledi. Kartal, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Birkan Kartal yapılan sorgusunda, olayı Mahmut Aslan’la birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mahmut Aslan da düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Aramalarda, soygun girişiminde kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Birkan Kartal’ın 12, Mahmut Aslan’ın 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.