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İstanbul'da şampiyonluğu kutlayan vatandaşa çarpıp kaçtı: Taraftar beyin kanaması geçirdi

İstanbul'da şampiyonluğu kutlayan vatandaşa çarpıp kaçtı: Taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluğu kutlayan taraftara çarparak kaçan şahıs çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirlendi.