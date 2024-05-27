Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası yurt genelinde kutlamalar yapıldı.
Sokağa dökülen taraftarlar coşkuyla şampiyonluğu kutlarken zaman zaman olumsuzluklar meydana geldi.
Bunlardan biri de İstanbul'da yaşandı...
Taraftara çarpıp kaçtı
Dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cicoz Yolu Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların olduğu kalabalığın arasından geçti.
Ardından ara sokağa dönen sürücü geri geri gelip, elini kaldırarak araca doğru koşan Mustafa Tunç isimli taraftara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Tunç savrularak yere düşerken, sürücü ise gaza basarak kaçtı.
Beyin kanaması geçirdi
Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye götürdü.
Hastaneye kaldırılan taraftarın beyin kanaması geçirdiği, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı kameralara yansıdı
Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün taraftarların arasından geçtiği görüldü.
Bir taraftarın elini kaldırarak araca doğru koştuğu, otomobilin de şahsa çarptığı kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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