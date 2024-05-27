DHA

Türkiye Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Ülke çapında Galatasaray taraftarları kutlamalar için sokaktaydı.

İstanbul'un ilçesinde de benzer görüntüler vardı

Fakat Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, Göztepe Meydanı'ndan karşı karşıya geldi.

Silahla bacağından vuruldu

Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)