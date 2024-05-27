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İstanbul'da şampiyonluk kutlamalarında kavga: Galatasaraylı taraftar silahla vuruldu

İstanbul'da şampiyonluk kutlamalarında kavga: Galatasaraylı taraftar silahla vuruldu Bağcılar'da Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.