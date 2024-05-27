DHA
Türkiye Süper Ligi'nde mutlu sona Galatasaray ulaştı.
Ülke çapında Galatasaray taraftarları kutlamalar için sokaktaydı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde de benzer görüntüler vardı
Fakat Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, Göztepe Meydanı'ndan karşı karşıya geldi.
Silahla bacağından vuruldu
Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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