İstanbul'da sanayi sitesinde çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir'de İçerenköy Mahallesi, Bostancı Sanayi Sitesi’nde saat 05.00 sıralarında, hurda araçların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YANGIN DİĞER ARAÇLARA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bitişikte bulunan otelin otoparkındaki araçlara sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederken, 10 araç zarar gördü.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışmaları ile kamera kayıtları karşılaştırıldığında, şüphelilerin B.Y. ve T.A. olduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olaydan yaklaşık 30 dakika önce bir aracın içine giren şüphelilerin burada oturduğu, ardından yangını başlattığı tespit edildi.

Çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin, Huzur Hoca Caddesi’nden Sazak Sokak, Doğanay Sokak, Didem Sokak ve Bahçelerarası Sokak güzergahını kullanarak D-100 karayoluna doğru kaçtıkları görüldü.

"ALKOLLÜYDÜK, BİLİNÇSİZCE HAREKET ETTİK"

Çalışmaların devamında şüphelilerden B.Y. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, T.A. ise Maltepe'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, alkollü olduklarını ve bilinçsizce hareket ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerden birinin araçta uyumak için içeri girdiği, diğerinin ise aracı ateşe verdiği belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yapılan incelemelerde, şüpheli B.Y.’nin 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde kullanma', 'açıktan hırsızlık' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kaydı bulunduğu, diğer şüpheli T.A.’nın ise 'otodan hırsızlık' ve 'gasp' suçlarından sabıkalı olduğu tespit edildi.