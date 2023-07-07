İstanbul'da Sarallar suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı Güvenlik güçlerinin, Ümit Saral'ın cezaevinden yönettiği organize suç örgütüne düzenlenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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DHA

Güvenlik güçlerinin organize suç örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütleri üyelerinin tespit edilerek yakalaması için çalışma başlattı.

Sarallar örgütüne operasyon

Yapılan çalışmalar neticesinde liderliğini cezaevindeki Ümit Saral'ın yaptığı, yöneticiliğini ise T.Ç.'nin yaptığı ve 'yağma' , 'tehdit' , 'yağma amaçlı tehdit' , 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi.

12 kişi gözaltına alındı

6 ayrı eyleme katıldıkları tespit edilen şüphelilerden 4'ünün cezaevinde oldukları belirlendi. Ekipler çete üyesi 12 şüpheliyi ise yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 30 adet fişek ele geçirildi.