İstanbul'da şarkıcı Seçil Çiftçi’nin karıştığı cinayette baba serbest kaldı Ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim’i külotlu çorapla boğarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, “Orada ya ona ya bana bir şey olacaktı” diyerek kendini savunan şarkıcının tutukluluk halinin devamına, babanın ise tahliyesine karar verdi.

DHA

Kayıp olarak aranan 40 yaşındaki Semih Sevim, 1 Ocak günü İstanbul Sancaktepe’deki Sazak Çeşme mesire yeri yakınlarında ölü bulundu.

Sevim’in kilotlu çorapla öldürüldüğünü tespit eden cinayet ekipleri, olayı araştırmaya başladı.

Soruşturma derinleştirilince altından şarkıcı Seçil Çiftçi çıktı.

Ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet istendi

Çiftçi’nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babası Cemal Çiftçi ile hareket edebileceği saptandı.

Bunun üzerine baba ile kızı gözaltına alınarak, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, savcı Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İlk duruşma

Cinayet şüphelileri baba ile kız, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi getirildi.

Öldürülen Semih Sevim'in kardeşleri ve avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Semih Sevim ile 2018 yılında bir uygulama üzerinden tanıştığını ve ara ara görüştüklerini, maktulün kendisini saplantı haline getirdiğini ve tacize varacak derecede rahatsızlık verdiğini, bu nedenle mahkemelik olduklarını belirten Seçil Çiftçi, “Kurtulamadım, ne yaptıysam yakamdan düşmedi.” dedi.

"Saçımdan tutup, sürükledi"

Olay günü taşınacağını, anne ve babasının kendisine yardım etmek için yolda olduklarını söyleyen Çiftçi, “Eve gittiğimde Semih beni aramaya devam etti. Görüşmek için yalvardı. 'Kapının önüne çıkıyorum iki dakika konuş al helalliğini git' dedim. Ondaki fotoğrafları silmesini istedim. Tam kapıdan çıkacaktım, onunla göz göze geldim. Evime onu alamazdım. Elim ayağım birbirine dolandı, kapıyı kapatmaya çalıştım, engelledi. İçeriye girdi. Kapıyı kapattığı gibi saçımdan tutup, sürükledi.” dedi.

"Ya ona ya bana bir şey olacaktı"

Ağlayarak savunmasını yapan Seçil Çiftçi, şöyle devam etti:

O an korktum, bir şey yapacağına o kadar emindim ki. İçeri sürükleyerek götürdü. Ayağımla tekme attım, boğazıma yapıştı. Bırakması için vuruyordum. O an elime ne geçtiyse vurdum. Alkol şişesini, tabak, sopa bir an sersemleyince bıraktı. Kapıya doğru kaçarken, sol tarafıma tekme attı. Nefesim kesildi. 10-12 dakika içinde ciddi şekilde boğuşma yaşadık. Bıçağını çıkartmaya yeltenince, sopayla sertçe vurdum ve vurmaya devam ettim. Bıçağı kullanmaması tek amacımdı. Kendisini öldürme gibi bir niyetim yoktu. Ya ona ya bana bir şey olacaktı. Bıçağı elinden düşürdü. Sonra onun üstüne atladım. Yandaki atılacak şeyler içinde külotlu çorabım vardı, ellerini bağlayacaktım ama ne ara o çorap boynuna gitti, ne ara nefessiz kaldı anlamadım. Bir ara rol yapıyor sandım. Yerden kalkmayınca anladım öldüğünü.

"Babama ben engel oldum"

Babası ve annesinin gelmesi üzerine, annesini hemen başka bir odaya götürdüğünü, babasına da “Baba ben bittim, bana yardım et, sadece kendimi korudum.” diyerek, Semih'in kapısına dayandığını, bıçağı gösterdiğini anlattığını söyleyen Çiftçi, “Babam ambulansı, polisi aramamı istedi, engel oldum. Babama yalvardım 'Beni cezaevine yollatma' dedim. Polisi aramasın diye telefonu elinden aldım. Babam polisi aramak için çok çabaladı ama kendimi öldürmekle tehdit ettim.” diye konuştu.

Seçil Çiftçi, daha sonra cesedi battaniyeye sarıp, ormanlık bir alana bıraktıklarını ifade etti.

"Babalık duygularıma yenik düştüm"

Sanık baba Cemal Çiftçi de, “Eşimle beraber kızımın yanına gittik. Böyle bir olayla karşılaşacağım aklıma gelmezdi. Polisi aramama izin vermedi. 'Baba götürüp ormanlık alana atalım' dedi. Ben de babalık duygularıma yenik düştüm. Suçsuzum tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

"Seçil'in ona gücü yetmez"

Maktulün ağabeyi Fatih Sevim, kardeşinin çok kuvvetli biri olduğunu ifade ederek, “Seçil'in ona gücünün yetmesi mümkün değil. Seçil'in bu cinayeti tek başına işlediğini düşünmüyorum. Kardeşim bilerek ve planlanarak öldürüldü. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum.” diye konuştu.

'Yıllarca kardeşimizi sömürdü'

Sebile Selvitopu ile Sevgi Arslan ise kardeşlerinin sanık Seçil Çiftçi tarafından yıllarca maddi ve manevi olarak sömürüldüğünü, sanığın kardeşlerine uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp parasını aldığını, gece yarılarında dahi kardeşlerine mesaj atıldığını söyleyerek şikayetçi olduklarını belirtti.

"O takıntılının a..k.."

Olay günü öncesi Seçil Çiftçi'nin evinde kaldığı arkadaşı Yusuf Yener de tanık olarak dinlendi.

Yener, “Sabah eve geldim, Seçil sızmıştı. Ortalık alkol şişesiyle doluydu. Ortalığı toparladım. Seçil'in telefonu ısrarla çalıyordu. Uyandırdım 'Baban arıyor' deyince toparlandı. Çıkarken 'O takıntılının a..k..' diyerek evden gülerek çıktı.” dedi.

Baba, tahliye edildi

Mahkeme heyeti, Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına ve baba Cemal Çiftçi'nin tahliyesine karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarına boğulan baba ile kız birbirine sarılmak istedi ancak jandarma izin vermedi.

Sevim Çiftçi, salondan çıkarılırken “Özür dilerim babacığım. Seni böyle bir şeye karıştırdığım için özür dilerim.” dedi.