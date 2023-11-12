İstanbul'da şaşkınlık yaratan hırsızlık: Çaldığı kartla nargile aldı Bir telefon dükkanında kimsenin olmadığını gören hırsız, önce masadaki akıllı saati ve kendisine yakıştırdığı kordonu ardından işletme sahibinin cüzdanını çaldı. Ele geçirdiği kartla tütün ve nargile satın alan keyif düşkünü hırsız kameralara yansıdı.

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İHA

İstanbul'da hayrete düşüren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Arnavutköy'de telefon dükkanı işletmeciliği yapan Ayhan Kapçu, arkadaşına yardım etmek için dükkanın dışına çıktı.

Kapçu, dükkan önünde bir arkadaşının aracına kolon bağlanmasına yardımcı olduğu sırada bir müşteri içeri girdi.

Kombinine uygun kordonu seçti

Dükkanda kimsenin olmadığını fark eden hırsız, bir müddet dükkanda dolaştıktan sonra tezgahta bulunan akıllı saati çaldı.

Ardından saat kordonlarının olduğu bölüme giden şüpheli, kombinine uygun renkteki kordonu seçip aldı.

Tam çıkacakken vazgeçti

İş yeri sahibinin gelip gelmediğini kontrol eden hırsız tam çıkmak üzereyken geri dönerek masanın üzerinde bulunan cüzdanı cebine attı ve iş yerinden hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anı telefon dükkanının içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çaldığı kartla sadece tütün ve nargile aldı

Şüpheli, dükkandan ayrıldıktan sonra cüzdan içerisinde bulunan temassız alışveriş özelliği olan kartlar ile tütün, nargile gibi keyfi alışverişler yaptı.

Önce kendine yakıştırdığı saat kordonunu çalan, ardından çaldığı kart ile yalnızca tütün, nargile gibi keyfi alışverişler yapan hırsız hayrete düşürdü.

Gerçek ortaya çıktı

Dükkan işletmecisi Ayhan Kapçu, cüzdanını bulamamasının ardından banka hesaplarını kontrol etti.

Kapçu, güvenlik kameralarını izleyerek durumun farkına vardı.

Olayın polise ihbar edilmesinin ardından, şüphelinin arama çalışmalarına başlandı.

"Kıyafetine göre kordon seçmiş"

Ayhan Kapçu, konu ile ilgili şu sözleri söyledi:

Biz dışarıda arkadaşın aracına kolon bağlıyorduk işten anlıyorum diye güya ben yapıyordum. İş yerinde olmadığımı görünce içeri giriyor şahıs, benim içeride olmadığımı görünce saati cebine atıyor, bir iki tane de kordon beğeniyor kıyafetine göre. Tekrar içeri giriyor, içerisinde kredi kartlarının olduğu cüzdanımı çalıyor. Çaldığı cüzdan ile tobacco shoptan, akaryakıt istasyonundan alışveriş yapıyor.

"Ben kendi dükkanımda böyle rahat değilim"

Ben banka hesaplarımı kontrol ettim ve alışveriş yaptığı yerlerdeki kamera kayıtlarına baktık. Saat ve cüzdanımı çaldı, temassız özelliği açık 6-7 tane kartım vardı, kimliğim ve ehliyetim de vardır. Kimliğimi ve cüzdanımı getirsin parayı sormayacağım, şikayetçi de olmayacağım ama getirmezse şikayetçi olacağım. Ben kendi dükkanımda bu kadar rahat değilim, geliyor kafasına göre takılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)